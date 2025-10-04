Fiaccolata e marcia silenziosa per Giuseppe morto a 17 anni dopo l' incidente in moto
La comunità di San Prisco ricorda Giuseppe Sanfelice con un momento di intensa partecipazione e preghiera. Questa sera, alle ore 20, i giovani della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli hanno organizzato una fiaccolata in memoria del ragazzo, tragicamente scomparso la scorsa notte in un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: fiaccolata - marcia
La fiaccolata saluta la Global Sumud Flotilla, Genova in marcia per la pace a Gaza | Foto e video
La fiaccolata saluta la Global Sumud Flotilla, Genova in marcia per la pace a Gaza: stimate 40mila persone | Foto e video
La fiaccolata saluta la Global Sumud Flotilla, Genova in marcia per la pace a Gaza | Video
VERSO LA MARCIA PERUGIA ASSISI Mercoledì 8 ottobre -Ore 9.00 Facciamo rumore per Gaza - Ore 21.00 Fiaccolata silenziosa Durante la giornata si potranno appendere in piazza della Vittoria messaggi di Pace Per info e conferma di partecipazione alla - facebook.com Vai su Facebook
Fiaccolata per Mara a Pontinia: commozione e silenzio per le vie del paese - Fiaccolata per Mara a Pontinia: commozione e silenzio per le vie del paese Una marcia silenziosa fino a Sant'Anna per ricordare la giovane sommelier morta nel crollo del soffitto del ristorante ... Si legge su rainews.it
La marcia silenziosa per la pace con il rabbino e l’imam insieme: «Il silenzio è il miglior messaggio, non portiamo qui la guerra» - 30, partirà la camminata silenziosa per la pace che raggiungerà all’alba San Miniato al Monte. Secondo corrierefiorentino.corriere.it