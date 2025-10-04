Feyenoord-Utrecht domenica 05 ottobre 2025 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Feyenoord e Utrecht si ritrovano al “De Kuip” dopo aver perso le rispettive partite di Europa League, rispettivamente per 2-0 in casa contro l’Aston Villa e 1-0 sul campo del Brann Bergen. Per entrambi i club si è trattato della seconda sconfitta europea dopo quelle della prima giornata. In patria però le cose vanno meglio, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Feyenoord-Utrecht (domenica 05 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Ecco i risultati e i marcatori della seconda giornata di Europa League: Bologna-Friburgo 1-1 - 29' Orsolini (B); 57' Adamu (F) Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L) Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B) Celtic-Braga 0-2 - 21' Horta (B); 85' Martinez (B) FCSB-Youn - facebook.com Vai su Facebook

Feyenoord e Utrecht a suon di 4-0, la lotta per il terzo posto continua in Eredivisie - La lotta per il terzo posto in Eredivisie è sempre più serrata: l'Utrecht, nel pomeriggio, aveva dominato al Mandemakers Stadion di Waalwijk: 0- tuttomercatoweb.com scrive