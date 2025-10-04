Feyenoord-Utrecht domenica 05 ottobre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Feyenoord e Utrecht si ritrovano al “De Kuip” dopo aver perso le rispettive partite di Europa League, rispettivamente per 2-0 in casa contro l’Aston Villa e 1-0 sul campo del Brann Bergen. Per entrambi i club si è trattato della seconda sconfitta europea dopo quelle della prima giornata. In patria però le cose vanno meglio, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

feyenoord utrecht domenica 05 ottobre 2025 ore 14 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Feyenoord-Utrecht (domenica 05 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: feyenoord - utrecht

Feyenoord-Utrecht (domenica 05 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

feyenoord utrecht domenica 05Pronostico Feyenoord-Utrecht 5 ottobre 2025: 8ª Giornata di Eredivisie - Utrecht di domenica 5 ottobre 2025, alle 14:30, offre quote e scommesse interessanti per l'ottava giornata di Eredivisie: analisi dettagliata delle condizioni di entrambe le squadre e dei po ... Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Feyenoord Utrecht Domenica 05