Festival Nazionale dell' Economia Civile presentata la ricerca nazionale Democrazia Aumentata AI Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - Nando Pagnoncelli (Presidente IPSOS) e Stefano Quintarelli (Presidente Ass. Copernicani ETS) hanno partecipato, nel corso della 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, al panel dal titolo “L'opinione pubblica tra intelligenza artificiale e relazionale”. Il dibattito è stato l'occasione per presentare la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso”. La ricerca sottolinea come sia cambiato il modo di formare consenso nell'era dell'intelligenza artificiale e, contestualmente, quali rischi comporta un uso distorto delle tecnologie che modellano l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

festival nazionale dell economia civile presentata la ricerca nazionale democrazia aumentata ai intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso

© Iltempo.it - Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentata la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso”

In questa notizia si parla di: festival - nazionale

Al via il Cervia Summer Festival: in piazza sette spettacoli di grandi artisti e personaggi del panorama nazionale

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana

Veroli, Festival Nazionale dello Sport Raccontato, ultime serate in piazza Santa Salome

Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentata la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso” - Nando Pagnoncelli (Presidente IPSOS) e Stefano Quintarelli (Presidente Ass. Scrive iltempo.it

festival nazionale economia civileFestival Nazionale dell’Economia Civile, le aziende Ambasciatrici 2025 - Firenze ospita la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, dedicata a valorizzare pratiche d’impresa che coniugano sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Nazionale Economia Civile