Festival Nazionale dell' Economia Civile presentata la ricerca nazionale Democrazia Aumentata AI Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso

(Adnkronos) - Nando Pagnoncelli (Presidente IPSOS) e Stefano Quintarelli (Presidente Ass. Copernicani ETS) hanno partecipato, nel corso della 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, al panel dal titolo “L'opinione pubblica tra intelligenza artificiale e relazionale”. Il dibattito è stato l'occasione per presentare la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso”. La ricerca sottolinea come sia cambiato il modo di formare consenso nell'era dell'intelligenza artificiale e, contestualmente, quali rischi comporta un uso distorto delle tecnologie che modellano l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

