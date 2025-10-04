Festival Nazionale dell' Economia Civile le startup Ambasciatrici 2025
(Adnkronos) - Terza giornata a Firenze della 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che ha visto tornare, come da tradizione, gli Ambasciatori di Economia Civile. Nel corso della manifestazione, ospitata nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sono state valorizzate le buone pratiche di imprenditori, startupper e amministratori locali. Il Premio Prepararsi al Futuro, dedicato a giovani startup e gruppi di aspiranti imprenditori, ha premiato progetti che mettono al centro sostenibilità, economia civile e attenzione alla comunità. La vittoria è andata a NeoEAST, start-up della Spezia attiva nella blue economy e nel turismo nautico, con l'obiettivo di ridurre l'impatto umano su costa e mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
