Festival Nazionale dell' Economia Civile le aziende Ambasciatrici 2025

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - Firenze ospita la 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, dedicata a valorizzare pratiche d'impresa che coniugano sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono stati consegnati i riconoscimenti, alla presenza di Alberto Grilli (Presidente Confcooperative Toscana) e di Silvia Russo (coordinatrice servizi metabancari, Federazione Toscana BCC), promotrice del percorso ESG regionale. Le imprese premiate come Ambasciatrici dell'Economia Civile 2025 sono Agricoltura Capodarco, cooperativa sociale che unisce agricoltura biologica e percorsi di inclusione; Palm Spa, family company B Corp e Società Benefit specializzata in imballaggi sostenibili e formazione; Sanvido srl, impresa di automazione con misure di welfare e mutuo soccorso per i dipendenti; Scanferla Bruno, realtà metalmeccanica certificata ESG attenta alla modernizzazione e al benessere del personale; e ZeroPerCento, cooperativa che trasforma inclusione e logistica in servizi B2B. 🔗 Leggi su Iltempo.it

festival nazionale dell economia civile le aziende ambasciatrici 2025

© Iltempo.it - Festival Nazionale dell'Economia Civile, le aziende Ambasciatrici 2025

In questa notizia si parla di: festival - nazionale

Al via il Cervia Summer Festival: in piazza sette spettacoli di grandi artisti e personaggi del panorama nazionale

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana

Veroli, Festival Nazionale dello Sport Raccontato, ultime serate in piazza Santa Salome

festival nazionale economia civileFestival Nazionale dell’Economia Civile, le aziende Ambasciatrici 2025 - Firenze ospita la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, dedicata a valorizzare pratiche d’impresa che coniugano sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale. Da adnkronos.com

Festival economia civile: una “flottilla” per il bene comune - Per l'economista Leonardo Becchetti, c'è una "flottilla" di economisti e imprenditori che lavora per il bene comune. Scrive toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Nazionale Economia Civile