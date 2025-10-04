Festival nazionale dell' economia civile focus su fragilità

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Le croniche fragilità strutturali, ambientali ed economiche del nostro Paese possono essere una zavorra insostenibile in un contesto di grandi transizioni (soprattutto ambientale e digitale) aggravate dalle crisi geopolitiche. È quindi necessario puntare su una modernizzazione del sistema Paese a partire dal superamento dei vincoli burocratici e delle sacche di inefficienza. Di questo si è parlato nel panel ‘Nonostante le fragilità', nel corso del festival nazionale dell'economia civile. Un vero e proprio colloquio con gli autori del saggio ‘Governare le fragilità', Bernardo Giorgio Mattarella, professore di diritto amministrativo all'Università Luiss Guido Carli, e Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato già Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

