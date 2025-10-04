Festival Il respiro del mare lunedì 6 ottobre Antonio Pandolfo in Misiddia

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime battute sull'isola di Ustica per “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, che lunedì 6 ottobre alle ore 21 propone all'Auditorium comunale lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

