Festival Il respiro del mare lunedì 6 ottobre Antonio Pandolfo in Misiddia
Ultime battute sull'isola di Ustica per “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, che lunedì 6 ottobre alle ore 21 propone all'Auditorium comunale lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - respiro
Sestarete TV - Canale 81. . Al via oggi il Festival Internazionale Nebrodi Cinema DOC con un programma che sottolinea la vocazione territoriale, coniugata al respiro internazionale della rassegna diretta da Franco Blandi, stamattina in collegamento con la no - facebook.com Vai su Facebook
Ustica accoglie “Il Respiro del Mare”: una settimana di spettacoli dal vivo, chiude il concerto di Servillo e Califano - Ustica si prepara ad accogliere sette giorni di spettacoli dal vivo, da mercoledì 1 a martedì 7 ottobre, che si terranno nell'Auditorium comunale per “Il Respiro del Mare”, prima edizione del festival ... Si legge su palermotoday.it
Ecco Il Mare festival, nuovo evento a Santa Margherita Ligure - Si chiama IlMare Festival ed è il nuovo, grande appuntamento di respiro nazionale che si svolgerà dal 9 all'11 maggio a Santa Margherita Ligure. Segnala ansa.it