Festa San Francesco proiettata la vela originale di San Matteo sulla volta della Basilica di Assisi – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 Pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione in Basilica, in vista delle iniziative che segneranno l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stata inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l'immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. Grazie a questa iniziativa del Ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato possibile mostrare quanto vi era raffigurato, considerato che non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, viste le condizioni e le dimensioni in cui furono recuperati i 120. 🔗 Leggi su Open.online

