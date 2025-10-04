Festa delle Offerte Prime | tantissime offerte esclusive per i clienti Amazon Prime

Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime il 7 e 8 ottobre, dando il via alla stagione dello shopping natalizio con grandi risparmi, grazie a centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, tra cui casa, cucina, elettronica, giochi e giocattoli, moda, bellezza e cura della persona. 🔗 Leggi su Today.it