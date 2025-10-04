Ferrara | L’Inter è fortissima ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco

Ilnapolista.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Cremonese procede a passi veloci verso un tripudio dei nerazzurri che stanno dominando come previsto. Poco prima del fischio d’inizio del match, negli studi di Dazn c’è stato un interessante botta e risposta tra Hernanes e Ciro Ferrara sulla squadra che, secondo loro, esprime il miglior calcio in Italia. Hernanes ha esposto con convinzione la sua idea secondo cui l’Inter è la migliore al momento: « L ’Inter gioca il calcio migliore d’Italia senza dubbio. Chi fa le combinazioni e i fraseggi che fa l’Inter, come quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito?». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ferrara l8217inter 232 fortissima ma in alcune cose tattiche il napoli 232 superiore come espressione di gioco

© Ilnapolista.it - Ferrara: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco»

In questa notizia si parla di: ferrara - inter

Ferrara convinto: «Juve Inter non è decisiva, ai miei tempi perdere un derby significava…»

Ferrara non ha dubbi: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco»

Cerca Video su questo argomento: Ferrara L8217inter 232 Fortissima