Ferrara | L’Inter è fortissima ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco

Inter-Cremonese procede a passi veloci verso un tripudio dei nerazzurri che stanno dominando come previsto. Poco prima del fischio d’inizio del match, negli studi di Dazn c’è stato un interessante botta e risposta tra Hernanes e Ciro Ferrara sulla squadra che, secondo loro, esprime il miglior calcio in Italia. Hernanes ha esposto con convinzione la sua idea secondo cui l’Inter è la migliore al momento: « L ’Inter gioca il calcio migliore d’Italia senza dubbio. Chi fa le combinazioni e i fraseggi che fa l’Inter, come quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito?». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ferrara convinto: «Juve Inter non è decisiva, ai miei tempi perdere un derby significava…»
Ferrara non ha dubbi: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco»
Nel pre partita di Inter-Cremonese a Dazn Hernanes e Ferrara discutono se gioca meglio l'Inter o il Napoli - facebook.com Vai su Facebook
