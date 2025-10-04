Fermato al volante di un' auto sospetta sotto il sedile spunta la cocaina | arrestato 34enne

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione antidroga della polizia locale di San Giuliano Milanese (Milano) nella frazione di Pedriano, dove da tempo gli agenti monitoravano i movimenti di un’auto sospetta. Il veicolo, una Renault Clio già nota alle forze dell’ordine e in un'occasione già fuggita a un controllo, è stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

