fermana verso jesi per mister gentilini dubbi da risolvere

In questo momento della stagione per la Fermana non è possibile guardare neanche troppo avanti ma guardare solo all’impegno successivo perché occorre riprendere delle certezze che sono mancate nelle ultime uscite. Al netto di varie sfortune legate ad espulsioni (Scanagatta a Trodica) e ai virus pre Osimana che hanno condizionato l’ultimo impegno casalingo. Ciò che preoccupa è la facilità con la quale domenica scorsa sono stati concessi gol dalla squadra giallorossa. E su questo si è cercato di lavorare in settimana perché alla Jesina bisogna fare particolare attenzione. I leoncelli hanno vissuto un momento decisamente complicato visto che, per dieci giorni, non hanno avuto una guida tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
