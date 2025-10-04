Ferdinando Scianna sguardo in bianco e nero

’ Ferdinando Scianna- Il fotografo dell’ombra ’ è il documentario che il regista Roberto Andò ha dedicato al fotografo siciliano classe 1943, originario di Bagheria. Primo italiano ad entrare alla Magnum, l’agenzia co-fondata da Henri Cartier-Bresson, che divenne poi suo grande amico, le tappe decisive della sua biografia emergono in questo film in bianco e nero che riflette il suo approccio visivo, profondamente legato al contrasto tra luce e ombra. Andò e Scianna, amici da quarant’anni, saranno oggi al Modernissimo in compagnia di Gian Luca Farinelli, per raccontare l’opera che si vedrà alle 17,45 e che poi uscirà nelle sale il 6, il 7 e l’ 8 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferdinando Scianna, sguardo in bianco e nero

In questa notizia si parla di: ferdinando - scianna

Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna, l’incontro tra i maestri della fotografia

Una clip in anteprima da "Ferdinando Scianna il fotografo dell'ombra", film che sarà presentato alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia giovedì 4 settembre Fuori Concorso.

A Venezia documentario sul fotografo Ferdinando Scianna

"Un romanzo che celebra la dignità e la contraddizione umana. Un romanzo costruito sulla luce, a partire dall’ombra.” - Roberto Andò. “FERDINANDO SCIANNA - Il Fotografo dell'ombra”, evento speciale il 6, 7 e 8 ottobre al cinema. Un film di Roberto Andò co - X Vai su X

?Proiezione evento lunedì 6 e mercoledì 8 ottobre al Cinema Capitol ore 21:00 “IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA” di Roberto Andò: un ritratto intimo di Ferdinando Scianna, grande fotografo e narratore, che ripercorre una vita tra arte, malattia, amicizie e rifles - facebook.com Vai su Facebook

Ferdinando Scianna, sguardo in bianco e nero - È stato però quel ragazzo a fare le foto della prima mostra ’Feste religiose in Sicilia’ con cui Sciascia ha poi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Andò rende omaggio a Scianna: l'umanità e la modestia di un grande fotografo in bianco e nero - Se Roberto Andò è diventato regista lo deve all’incitamento di Ferdinando Scianna: lo ricorda nel bellissimo film che ha dedicato al grande fotografo siciliano, Ferdinando Scianna, il fotografo ... Scrive corriere.it