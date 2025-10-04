Femminile Campionato al via allo stadio Ricci È subito super sfida con la Juve
Si alza il sipario sul massimo campionato di calcio femminile, che il Sassuolo Calcio comincia oggi, al Ricci, contro la Juventus campione d’Italia. "Da qui in avanti – ha detto il tecnico neroverde Alessandro Spugna – abbiamo 22 opportunità per dimostrare il nostro valore e ogni partita rappresenta per noi la possibilità di alzare l’asticella. Siamo una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere e tanta passione. Non ci dobbiamo porre un obiettivo preciso se non quello di migliorare e alzare il nostro livello: vogliamo essere una squadra capace di dar fastidio a chi ha l’ambizione di vincere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: femminile - campionato
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia ottiene il pass per il prossimo campionato
Campionato europeo universitario maschile e femminile. Dal 27 luglio tante sfide a Camerino e dintorni. In campo 600 tra studenti e studentesse di 14 Paesi
ASD Ternana Thyrus calcio a 5 Femminile, la formazione rossoverde ammessa al campionato nazionale di Serie B
Leggi su Tgr Abruzzo Il debutto delle Panthers Inizia domani il campionato di A1 femminile di basket - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato inizia il campionato di @SerieA_Women DAJE ROMA #ASRomaFemminile - X Vai su X
Serie A Women al via sabato. Gravina: «Il calcio femminile è un asset prioritario per la Figc» - Tra le novità del campionato, anche l'introduzione del Football Video Support, già utilizzato da inizio stagione in Serie C ... Riporta corriere.it
Juventus femminile: dove vedere la diretta streaming della Champions League - L'estrazione della fase campionato della Champions League femminile sarà visibile in diretta sul portale di streaming di Disney, con la Juventus unica italiana ... Come scrive libero.it