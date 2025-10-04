Femminile Campionato al via allo stadio Ricci È subito super sfida con la Juve

Si alza il sipario sul massimo campionato di calcio femminile, che il Sassuolo Calcio comincia oggi, al Ricci, contro la Juventus campione d’Italia. "Da qui in avanti – ha detto il tecnico neroverde Alessandro Spugna – abbiamo 22 opportunità per dimostrare il nostro valore e ogni partita rappresenta per noi la possibilità di alzare l’asticella. Siamo una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere e tanta passione. Non ci dobbiamo porre un obiettivo preciso se non quello di migliorare e alzare il nostro livello: vogliamo essere una squadra capace di dar fastidio a chi ha l’ambizione di vincere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

