Femminicidio di Cinzia Pinna i familiari | No alla madre di Ragnedda ai funerali

Nicolina Giagheddu, in un’intervista a Repubblica, aveva lanciato un appello ai parenti della donna uccisa da suo figlio. Oggi le esequie. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidio di Cinzia Pinna, i familiari: “No alla madre di Ragnedda ai funerali”

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Femminicidio Cinzia Pinna, il padre di Ragnedda: “Mio figlio non è un mostro. Quella sera ha avuto paura di morire” https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cinzia-pinna-video-padre-ragnedda-mio-figlio-no-mostro/ - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Cinzia Pinna, due indagati per favoreggiamento. Sono un ragazzo lombardo e una donna amica del reo confesso Ragnedda #ANSA - X Vai su X

Il padre di Ragnedda: "Mio figlio non è un mostro" - “Per me è morta una figlia, oggi io ho una figlia morta e un figlio vivo in carcere , la sofferenza è doppia. Si legge su notizie.tiscali.it

Femminicidio a Palau: la verità sulla morte di Cinzia Pinna, 33 anni - Così deve essere raccontata la tragica fine di Cinzia Pinna, 33 ... Secondo olbia.it