Femminicidio Cinzia Pinna oggi a Castelsardo i funerali | Imploriamo giustizia su di lei dette troppe cose

Oggi a Castelsardo l'ultimo saluto a Cinzia Pinna, la 33enne uccisa a Palau dall'imprenditore 41enne Emanuele Ragnedda, reo confesso. Il parroco don Pietro Denicu durante l'omelia: "Su di lei dette troppe cose, imploriamo giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Femminicidio Cinzia Pinna, il padre di Ragnedda: "Mio figlio non è un mostro. Quella sera ha avuto paura di morire"

Femminicidio di Cinzia Pinna, due indagati per favoreggiamento. Sono un ragazzo lombardo e una donna amica del reo confesso Ragnedda

Femminicidio Cinzia Pinna, auto e oggetti sotto esame: oggi i funerali - Femminicidio Cinzia Pinna: accertamenti del Ris nelle auto dei sospettati alla ricerca di tracce di sangue.

Femminicidio di Cinzia Pinna, indagata Rosamaria Elvo compagna di Emanuele Ragnedda: avrebbe ripulito casa - Femminicidio di Cinzia Pinna, anche Rosamaria Elvo, compagna di Emanuele Ragnedda, è indagata: avrebbe aiutato il reo confesso a ripulire casa