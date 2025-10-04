Felici ’espulso’ dal consiglio | E’ finita male

"Ci siamo lasciati molto male con il sindaco Armando Altini, dopo oltre 20 anni di collaborazione, la politica è entrata nel Consiglio comunale di Falerone". Sono le parole del consigliere di maggioranza Taino Felici, che nell’ultimo Consiglio comunale è stato sostituito dall’assise con la surroga in favore di Massimo Brasili. "Ho appreso dalla stampa che il motivo per cui sono stato espulso dal Consiglio comunale – spiega Taino Felici – siano le tre assenze non giustificate in Consiglio, ma questo non risponde alla mia posizione, quando dal fatto che non mi riconosco più nell’opera di quest’Amministrazione e quindi ho deciso volontariamente di allontanarmi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

