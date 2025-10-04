Federico Biancuzzi il 45enne scomparso è stato ritrovato a Ventimiglia | Ora è a casa grazie a tutti

Parmatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Biancuzzi, il 45enne parmigiano scomparso dalla mattina di giovedì 25 settembre, è stato ritrovato a Ventimiglia. L'uomo, uscito dalla casa dei genitori alle 9.30, non era più rientrato. Il padre aveva lanciato un appello, poi ripreso anche dalla trasmissione Chi l'ha visto? “Federico è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

