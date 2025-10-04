In testa alla classifica del campionato danese c’è l’Aarhus ma per ora le due favorite per la vittoria finale sono ancora FC Copenaghen e Midtjylland, che si presentano a questo appuntamento con gli ospiti in vantaggio di un punto. Entrambi i club hanno giocato in coppa, per la precisione in Champions League i primi, battuti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Copenaghen-Midtjylland (domenica 05 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici