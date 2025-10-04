FC 26 SBC Pilastri Jule Brand | L’Ala Tedesca di Pura Velocità!
È il momento di sbloccare una delle carte più veloci del gioco per la fascia d’attacco! La SBC di Jule Brand Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre un’ala dinamica e implacabile, capace di giocare su entrambe le fasce ( LW o LM ). Il Premio: Jule Brand Pilastri (85 OVR). Jule Brand è un’ala d’attacco che basa il suo gioco sulla rapidità e l’efficacia in area: VELOCITÀ 93 è la sua statistica di punta, rendendola una delle giocatrici più veloci in assoluto.. Dribbling 85 le permette di superare facilmente i difensori nell’uno contro uno.. 4 Stelle Mosse Abilità garantiscono creatività in fase offensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: pilastri - jule
