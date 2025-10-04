FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick | Scegli il Tuo Eroe tra Scott Solskjaer e Beasley!
È disponibile una nuova e importantissima Sfida Creazione Rosa (SBC) che ti permette di aggiungere un Eroe al tuo club. La SBC “Base Hero Matchday Pick” offre una Scelta Giocatore 1 di 3 Non Scambiabile tra tre Eroi Base specifici. Questa sfida ha un costo significativo a causa dei requisiti, ma garantisce un miglioramento notevole per la tua chimica. Hai solo 7 giorni per completare le 5 rose. Il Premio: Scelta Eroe (1 di 3). Completando la SBC, potrai scegliere un Eroe tra questi tre: Scott (85 OVR): Generalmente un’opzione molto solida per il centrocampo o la difesa.. Solskjaer (85 OVR): Un’opzione d’attacco, spesso apprezzato per il suo finishing (finalizzazione). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: base - hero
FC 26 SBC Max. 86 Base Hero Upgrade: La Chance di Trovare un Eroe!
23 settembre 1977: David Bowie pubblica il singolo "Heroes" Scritta da Bowie e Brian Eno e co-prodotta da Bowie e Tony Visconti, la canzone è stata registrata a metà del 1977 all'Hansa Studio 2 a Berlino Ovest. La base musicale è stata registrata completam - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Kylian Mbappé POTM: L’Attaccante Più Forte Arriva Subito! - La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC Incontri Principali: Le Grandi Sfide della Settimana - Questa serie di Sfide Creazione Rosa (SBC) celebra le partite più sentite e i derby più attesi del mondo del calcio ... Riporta imiglioridififa.com