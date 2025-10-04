FC 26 Obiettivo Fondazione | Sblocca Esme Morgan 83 OVR – La Difesa Versatile!
È disponibile un nuovo Obiettivo Fondazione per rafforzare la tua retroguardia! Completa 4 delle 5 sfide in programma per ottenere la difensore centrale inglese Esme Morgan Basi Squadra 83 OVR e una selezione di pacchetti bonus. Hai 21 giorni per aggiungere questa giocatrice versatile al tuo club. Il Premio Principale: Esme Morgan (83 OVR). Morgan è un difensore centrale (CB) solido, con statistiche ben bilanciate che la rendono efficace sia in difesa che nell’impostazione: DIF 83 e FIS 80 le assicurano solidità nei contrasti.. Passaggio 80 le permette di iniziare l’azione con precisione.. VEL 78 è un buon valore per un difensore centrale in questa fase del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Jannik Sinner presenta la sua fondazione. Sul finale di stagione: “L’obiettivo sono le Finals di Torino”
Sinner presenta la sua Fondazione: “Io fortunato, voglio dare qualcosa indietro. Obiettivo Finals”
FC 26 Obiettivo Fondazione: Sblocca Tozé e Domina il Centrocampo!
Biennio di Digital Design & Communication X Fondazione Martino Dolci. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Accademia LABA e la Fondazione, con l’obiettivo di offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con un committente reale e di sperimentare - facebook.com Vai su Facebook
