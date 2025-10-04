FC 26 | i Migliori Giovani Terzini Sinistri per la Carriera Allenatore

Nel calcio moderno i terzini sinistri sono sempre più decisivi: devono difendere con solidità, ma anche spingere in attacco e supportare le azioni offensive. In EA Sports FC 26 Carriera Allenatore, avere un giovane terzino sinistro under 21 significa assicurarsi un giocatore in grado di crescere e diventare protagonista per molte stagioni. In questa guida troverai i migliori giovani terzini sinistri under 21, ordinati per potenziale e per crescita, con tutte le informazioni necessarie per fare l’acquisto giusto. Come leggere le tabelle dei giovani terzini sinistri. Per ogni calciatore riportiamo i seguenti dati: Campo Significato Nome Nome del terzino Età Età aggiornata a ottobre 2025 OVR Overall iniziale (valutazione attuale) Potenziale Overall massimo raggiungibile con la giusta crescita Crescita Differenza tra OVR iniziale e potenziale Scadenza Contratto Anno di fine contratto (o prestito) Valore Prezzo del cartellino stimato Posizione Ruolo principale e secondari (es. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

