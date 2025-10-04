FC 26 Evoluzione Scatto Felino | Aggiungi Velocità e Agilità con Rapido

È il momento di dare una marcia in più ai tuoi giocatori meno agili! La nuova EVO “Scatto Felino” è un’opzione economica e utilissima che permette di assegnare l’importantissimo Stile di Gioco ‘Rapidoa’ a un giocatore idoneo. Se hai un centrocampista o un difensore leggermente lento che usi spesso, questa EVO è l’occasione per migliorarne la mobilità in campo. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 7.500 crediti o 150 FC Points.. Disponibilità: 14 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 2 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 83. Numero stili di gioco max: 4. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

