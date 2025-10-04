Favole dell’abbandono | La fantasia della rete

Lortica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele non ne poteva più del suo letto. Della sua rete, per dirla tutta. E non capiva com’era possibile che ogni sera, rientrando a casa, quella rete non fosse mai al suo posto: ovvero a far da rete al letto. Trovava il materasso a terra, le lenzuola a terra – anche quelle pulite! -, il cuscino a terra e la rete, anziché a terra, lei che solo con le quattro gambe a terra sarebbe dovuta stare, posata a qualche muro o mobile in modi e pose insolite. “Ci dev’essere qualcuno che mi fa uno scherzo” pensava ogni volta sentendo aumentare la rabbia mentre rifaceva il letto per la notte. Durò qualche settimana poi, approfittando di una delle mille offerte che vedeva in televisione, comprò una rete con le doghe di legno e della rete vecchia fece quello che fanno tutti: la portò in strada. 🔗 Leggi su Lortica.it

