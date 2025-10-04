Fascista! imbrattata la statua di papa Wojtyla alla Stazione Termini a Roma

AGI - Questa mattina, in  piazza dei Cinquecento, dove è terminato il  presidio a sostegno della causa palestinese  allestito lo scorso 26 settembre i  carabinieri della stazione di Roma Macao  hanno accertato che ignoti hanno  imbrattato la statua di Papa Giovanni Paolo II  con la scritta "fascista di m." e il simbolo "falce e martello". Gli stessi  militari  hanno attivato le procedure per la  rimozione delle scritte  e il ripristino dello stato dei luoghi. Le Condanne del Centrodestra. La  scritta offensiva  è stata aspramente criticata da molti esponenti del centrodestra, a partire dalla  premier Meloni  che ha parlato di "atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". 🔗 Leggi su Agi.it

