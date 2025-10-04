Fascista! imbrattata la statua di papa Wojtyla alla Stazione Termini a Roma

AGI - Questa mattina, in piazza dei Cinquecento, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre i carabinieri della stazione di Roma Macao hanno accertato che ignoti hanno imbrattato la statua di Papa Giovanni Paolo II con la scritta "fascista di m." e il simbolo "falce e martello". Gli stessi militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi. Le Condanne del Centrodestra. La scritta offensiva è stata aspramente criticata da molti esponenti del centrodestra, a partire dalla premier Meloni che ha parlato di "atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Fascista!", imbrattata la statua di papa Wojtyla alla Stazione Termini a Roma

