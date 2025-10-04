Fascista di m sulla statua di Wojtyla Meloni | Atto indegno

Prima che partisse il corteo per la Palestina, i carabinieri hanno individuato alcune scritte irrispettose e offensive sulla statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini. Soggetti per ora ignoti hanno pasticciato la statua con la scritta " fascista di m. " e il simbolo della falce e martello. I militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte ma il gesto resta di enorme gravità simbolica, oltre che materiale. Karol Wojtyla è stato uno degli attori esterni della dissoluzione dell'U ed è forse questa la colpa che gli attribuiscono i "pacifisti" nuovi comunisti che guardano alle politiche di Stalin e Lenin con malinconia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fascista di m..." sulla statua di Wojtyla. Meloni: "Atto indegno"

