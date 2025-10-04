Farnesina | Rimpatrio immediato per 26 italiani della Flotilla stanno tornando con un volo charter Cosa succede agli altri 15

Leggo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Global Sumud Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul.. 🔗 Leggi su Leggo.it

farnesina rimpatrio immediato per 26 italiani della flotilla stanno tornando con un volo charter cosa succede agli altri 15

© Leggo.it - Farnesina: «Rimpatrio immediato per 26 italiani della Flotilla, stanno tornando con un volo charter». Cosa succede agli altri 15

In questa notizia si parla di: farnesina - rimpatrio

C’è un terzo italiano nell’inferno di Alligator Alcatraz. La Farnesina: “Lavoriamo al rimpatrio”

Alligator Alcatraz, un altro italiano finisce nella prigione per migranti della Florida. La Farnesina: «Presto il rimpatrio»

C’è un terzo italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: la Farnesina a lavoro per il rimpatrio

farnesina rimpatrio immediato 26Flotilla, Tajani: “Rimpatrio immediato da Israele per 26 italiani” - Il ministro degli Esteri: “I connazionali sono già stati trasferiti per essere imbarcati su un volo per Istanbul”. Da repubblica.it

farnesina rimpatrio immediato 26Flotilla, Tajani: «Rimpatrio immediato per 26 italiani, stanno tornando con un volo charter. Altri 15 non hanno firmato il foglio di rilascio» - «Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Farnesina Rimpatrio Immediato 26