Fano allerta meteo arancione | previsti vento e mareggiate
Fano, 4 ottobre 2025 - Allerta meteo arancione, Fano attiva il Centro operativo comunale (Coc). La protezione civile della Regione Marche ha lanciato un’allerta arancione per vento e mareggiate valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, fino alle 24 di domenica 5 ottobre. Il transito di una perturbazione determinerà, nelle prime ore di domenica, venti sud-occidentali intensi nelle zone collinari e montane, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Successivamente, lungo la fascia costiera, sono previsti venti di nord-est con raffiche fino a burrasca forte o tempesta, accompagnati da mareggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fano - allerta
Maxi incendio alla Carbon Line di Fano: enorme nube nera, scatta l?allerta in città. Un dipendente all'ospedale, analisi Arpam sull'aria
Pioggia incessante e Fano finisce di nuovo sott’acqua. Allagate strade, sottopassi e scantinati. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nuova allerta meteo per domani: previsti vento forte e mareggiate. - facebook.com Vai su Facebook
Allerta vento, Fano e San Benedetto aprono i Centri operativi - Un'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per vento forte prevista per domani nelle zone costiere delle Marche e gialla per le aree interne; inoltre si prevede anche un'all ... Scrive msn.com
In Toscana il meteo peggiora ancora: allerta arancione, possibili pioggia e vento forti - Firenze, 28 agosto 2025 – Peggiora il tempo in Toscana: l’allerta meteo da gialla diventa arancione per buona parte della regione. Lo riporta lanazione.it