Fano, 4 ottobre 2025 - Allerta meteo arancione, Fano attiva il Centro operativo comunale (Coc). La protezione civile della Regione Marche ha lanciato un’allerta arancione per vento e mareggiate valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, fino alle 24 di domenica 5 ottobre. Il transito di una perturbazione determinerà, nelle prime ore di domenica, venti sud-occidentali intensi nelle zone collinari e montane, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Successivamente, lungo la fascia costiera, sono previsti venti di nord-est con raffiche fino a burrasca forte o tempesta, accompagnati da mareggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, allerta meteo arancione: previsti vento e mareggiate