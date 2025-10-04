Familiar Touch recensione | il film premiato a Venezia 81 emoziona trattando di demenza senile con empatia

La nostra recensione di Familiar Touch, Premio Orizzonti a Venezia 81, diretto da Sarah Friedland e con protagonista Kathleen Chalfant: un pellicola intensa sugli aspetti spesso taciuti della malattia e della terza età. Familiar Touch di Sarah Friedland, vincitore del Premio Orizzonti a Venezia 81 per Miglior Regia, Miglior Attrice e il Leone del Futuro per la Miglior Opera prima è un’opera dolce ma al contempo potente. Al centro della narrazione vi è Ruth, un’ottantenne affetta da demenza senile interpretata da un’incredibile Kathleen Chalfant. La regista affronta con grande empatia argomenti raramente trattati sul grande schermo, come la sessualità negli anziani, costruendo una pellicola armoniosa che ricorda una coreografia, fatta di gesti, immagini e piccoli rituali quotidiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

