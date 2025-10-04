Familiar Touch recensione | il film premiato a Venezia 81 emoziona trattando di demenza senile con empatia
La nostra recensione di Familiar Touch, Premio Orizzonti a Venezia 81, diretto da Sarah Friedland e con protagonista Kathleen Chalfant: un pellicola intensa sugli aspetti spesso taciuti della malattia e della terza età. Familiar Touch di Sarah Friedland, vincitore del Premio Orizzonti a Venezia 81 per Miglior Regia, Miglior Attrice e il Leone del Futuro per la Miglior Opera prima è un’opera dolce ma al contempo potente. Al centro della narrazione vi è Ruth, un’ottantenne affetta da demenza senile interpretata da un’incredibile Kathleen Chalfant. La regista affronta con grande empatia argomenti raramente trattati sul grande schermo, come la sessualità negli anziani, costruendo una pellicola armoniosa che ricorda una coreografia, fatta di gesti, immagini e piccoli rituali quotidiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: familiar - touch
Familiar Touch di Sarah Friedland: dal 25 settembre al cinema dopo il trionfo a Venezia
Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
Dalla Mostra del Cinema di Venezia: “Familiar Touch” in anteprima al Modernissimo
DIETRO LO SCHERMO di GRAZIELLA CORTESE Familiar touch La regista del film ha affermato: “Le narrazioni che riguardano gli adulti più anziani sono spesso marginali nella nostra cultura, come... #risvegliopopolare #ivrea #canavese #cinema https://www - facebook.com Vai su Facebook
C di cambiamento. C di caparbietà. C di coraggio. Ruth affronta così questa nuova fase della sua vita. FAMILIAR TOUCH è al cinema. - X Vai su X
Familiar Touch, la recensione del film sull’Alzheimer premiato a Venezia - Un anno fa, o poco più, l'esordiente Sarah Friedland vinceva il Leone del futuro - Segnala ciakmagazine.it
Familiar Touch: la recensione del dramma di un'anziana alle prese con l'Alzheimer - Familiar Touch la recensione dell'opera prima di Sarah Friedland vincitore di vari premi a Orizzonti sul tema della demenza e dell'alzheimer ... Si legge su comingsoon.it