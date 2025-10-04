falso ideologico assolto ufficiale della guardia di finanza di caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Daniela Martino, ha assolto Domenico Massimiliano Cerra, 32 anni, Ufficiale-Capitano della Guardia di Fiananza, attuale Comandante della Compagnia di Giulianova, dall’accusa di falso ideologico in atto pubblico commesso in qualità di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. I fatti risalgono al 2018 quando secondo la Pubblica Accusa il Cerra in qualità di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta della Guardia di Finanza avrebbe redatto una relazione di servizio che non attestava fedelmente i fatti accaduti in relazione al coinvolgimento di una pattuglia della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta, che il Cerra comandava, nell’uso incruento dell’ arma di servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

