Falsi Green Pass condanna attenuata per il biologo che ha fatto i nomi dei complici
Un biologo impiegato in una farmacia comunale di Foligno, addetto all'esecuzione dei tamponi Covid, ha manipolato i risultati di almeno 25 test per consentire a soggetti "no vax" di ottenere il Green Pass indebitamente, dietro il pagamento di una somma compresa tra i 70 e i 100 euro. Condannato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: falsi - green
Vaccini falsi per avere il Green pass, tre professionisti faentini a processo: Ausl si costituisce parte civile
Processo Green pass falsi. Ausl Romagna parte civile, 75 imputati e 118 accuse
Green pass falsi per vedere il Milan e andare in disco: in 6 a giudizio
#Settimana della #mobilità. Ecco i cinque falsi miti sull’#autoelettrica. https://e-gazette.it/sezione/green-life/settimana-mobilita-ecco-cinque-falsi-miti-auto-elettrica-0… - X Vai su X
Meglio una sana solitudine che un insieme di falsi legami. Green Eyed Vincent - facebook.com Vai su Facebook
Falsi green pass per vedere il Milan, chiesto processo per 6 fra Rimini e Riccione - Avrebbero usato certificati Covid falsi per andare a ballare o per entrare a San Siro a vedere le partite del Milan. Scrive chiamamicitta.it
Green pass falsi per vedere il Milan e andare in disco: in 6 a giudizio - I Green pass falsificati erano il vademecum per tornare alla propria quotidianità, ma senza sottoporsi al vaccino anti- Scrive msn.com