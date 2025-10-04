Falsa relazione per ' coprire' il collega assolto ufficiale della guardia di finanza

Assolto perchè il fatto non sussiste. E’ stata questa la pronuncia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Domenico Massimiliano Cerra, 32 anni, capitano della Guardia di Finanza, attuale comandante della compagnia di Giulianova, finito sotto processo per falso ideologico in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: falsa - relazione

Caso plusvalenze #Napoli, oggi l’udienza del patron Aurelio #DeLaurentiis al Gup di Roma: ipotizzato il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 - X Vai su X

COMUNICATO STAMPA Palermo 30 settembre 2025 In relazione ai recenti fatti giudiziari che hanno coinvolto l’ex presidente della SAMOT ed agli articoli recentemente apparsi sulla stampa, che sollevano accuse di comportamenti illeciti in ambito assistenzia - facebook.com Vai su Facebook

Una “falsa ordinanza per coprire violazioni urbanistiche e ambientali”, ai domiciliari il sindaco di Macugnaga - Ossola), Alessandro Bonacci, arrestato dalla Guardia di finanza per ... Da ilfattoquotidiano.it

Licenziato per la relazione con la collega: perché in Italia un caso Nestlé è (quasi) impossibile - Quali sono le basi legali che hanno permesso a Nestlé di licenziare il proprio ceo, Laurent Freixea? Lo riporta repubblica.it