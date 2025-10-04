Falsa relazione per ' coprire' il collega assolto ufficiale della guardia di finanza

Assolto perchè il fatto non sussiste. E’ stata questa la pronuncia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Domenico Massimiliano Cerra, 32 anni, capitano della Guardia di Finanza, attuale comandante della compagnia di Giulianova, finito sotto processo per falso ideologico in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

