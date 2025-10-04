Faisa Cisal Sicilia Crisafulli sullo sciopero del 3 ottobre | Grande adesione tra i lavoratori delle Autolinee Private segno che la vertenza è sentita da tutti
Ottima la riuscita dello sciopero del 3 ottobre nelle aziende INTERBUS, ETNA TRASPORTI, AUTOLINEE SEGESTA e AUTOSERVIZI RUSSO, che ha registrato un’ampia partecipazione anche da parte di lavoratori non iscritti o appartenenti ad altre sigle sindacali. Un risultato che testimonia come la vertenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: faisa - cisal
Turni "oltre le 14 ore" e fermate in posizioni pericolose, Faisa Cisal chiede correttivi per il servizio pullman sulla Jonica
Assunzioni accompagnatori scuolabus e scolastici: Filt Cgil e Faisa Cisal contestano il diritto di precedenza
Corse saltate e mezzi inadeguate, Faisa Cisal denuncia i problemi dei bus in servizio sulla Jonica
TRASPORTO PUBBLICO | Turni massacranti e non solo: la protesta sul tpl della Faisa Cisal - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero trasporti siciliani il 3 ottobre: FAISA CISAL denuncia turni massacranti e altro https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29092-sciopero-trasporti-siciliani-il-3-ottobre-faisa-cisal-denuncia-turni-massacranti-e-altro.html… #Sciopero3Ottobre #Trasporti - X Vai su X
Faisa Cisal: scioperiamo per la sicurezza e la qualità del servizio - ] ... Segnala blogsicilia.it
Faisa Cisal: criticità nella viabilità e sosta degli autobus all’aeroporto di Catania - In seguito all’apertura del nuovo parcheggio destinato agli autobus da noleggio e ai lavori in corso nell’ ... Secondo blogsicilia.it