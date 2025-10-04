Fabrizio Segalerba neo presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali
Fabrizio Segalerba è eletto presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali nel corso del XVI Congresso Nazionale Fiaip, al Palazzo dei Congressi di Riccione. Innovazione nella continuità e una nuova visione per affrontare le sfide del futuro per tutta la categoria, sono state al centro della tre giorni nel corso della quale si è parlato di transizione green, intelligenza artificiale, politiche abitative, nuovi modelli di abitare in un mercato immobiliare che non smette di evolversi, oltre alle grandi sfide che gli agenti immobiliari professionali saranno chiamati ad affrontare nel futuro più prossimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fabrizio - segalerba
