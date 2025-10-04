F1 su TV8 oggi GP Singapore 2025 | orario qualifiche programma differita in chiaro

Sabato 4 ottobre, il Gran Premio di Singapore di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Si chiude perciò oggi una fase di weekend canonici. Difatti, anche nella città stato asiatica il programma sarà “tranquillo”. Viceversa, nel prossimo appuntamento, tornerà la Sprint. Storicamente, a Singapore, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 66,7% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 86,7% delle occasioni. Come si può notare, quanto accadrà quest’oggi può essere determinante in vista di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2025: orario qualifiche, programma, differita in chiaro

