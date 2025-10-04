F1 sorpresa Mercedes a Singapore! Pole di Russell davanti a Verstappen Antonelli in seconda fila Ferrari anonima

George Russell fa saltare il banco sotto i riflettori del circuito cittadino di Marina Bay e conquista a sorpresa la pole position per il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Settima partenza al palo della carriera per il britannico della Mercedes, che torna a primeggiare in qualifica per la seconda volta dell’anno dopo Montreal, quando riuscì poi a completare l’opera in gara ottenendo l’unica vittoria del 2025. Russell si è tolto la soddisfazione di battere l’olandese Max Verstappen, che può comunque ritenersi tutto sommato abbastanza soddisfatto per il suo secondo posto con la Red Bull in un circuito sulla carta sfavorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, sorpresa Mercedes a Singapore! Pole di Russell davanti a Verstappen, Antonelli in seconda fila. Ferrari anonima

