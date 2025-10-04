F1 Singapore | Russell fa pole e record della pista Max secondo davanti alle McLaren Arrancano le Ferrari La griglia di partenza
Singapore 4 ottobre 2025 – La Mercedes vola e George Russell ottiene una pole position da primato. Il britannico firma il record della pista e domani scatterà davanti a tutti. Max Verstappen è secondo mentre le McLaren partiranno terza con Oscar Piastri e quinta con Lando Norris; nel mezzo l'italiano Kimi Antonelli. Più in difficoltà le Ferrari con Lewis Hamilton sesto, davanti a Charles Leclerc. Qualifiche 1. Entrambe le Ferrari hanno rischiato la penalità nelle varie sessioni di libere, ma i commissari di gara sono stati clementi e hanno graziato prima Leclerc, poi Hamilton. La sessione comincia subito con una bandiera gialla, senza però contatti con il muro, in un circuito dove le differenze tra i piloti sono al millesimo e dove ogni errore viene punito dal contatto con il muro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
