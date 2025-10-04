F1 qualifiche Singapore | Russell in pole poi Verstappen e Piastri Norris 5° davanti alle due Ferrari
Un super George Russell ottiene la pole a Singapore, davanti a Verstappen e Piastri. Norris solo quinto, seguito da Hamilton e Leclerc. Una Mercedes e, soprattutto, un George Russell perfetto nelle qualifiche di Singapore. Le vetture del britannico e di Antonelli hanno dimostrato di essere molto forti nel sabato del GP di Singapore, con Russell che ha dominato e ottenuto la pole. Dietro di lui un Verstappen in ascesa negli ultimi GP, mentre terzo Oscar Piastri, che si accontenta considerando che il compagno e avversario Lando Norris ha chiuso solo quinto. Ancora male le Ferrari. F1, la griglia di partenza: Hamilton e Leclerc 6° e 7°, Antonelli 4°. 🔗 Leggi su Sportface.it
