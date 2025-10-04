F1 pole position per Russell a Singapore | Antonelli è super deludono ancora le Ferrari | La griglia di partenza

“Non mi aspetto miracoli”, aveva dichiarato Charles Leclerc nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia del weekend di Singapore in Formula 1. E infatti non ne sono arrivati: le Ferrari deludono ancora ed Hamilton e Leclerc chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto le qualifiche del sabato. In pole position un super George Russell, che chiude in prima posizione con la sua Mercedes e ottiene la sua seconda pole position stagionale dopo quella in Canada (in quel caso arrivò anche l’unica vittoria stagionale del pilota britannico). In seconda posizione la RedBull di Max Verstappen, mentre al terzo c’è il leader del mondiale Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

