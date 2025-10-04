F1 pole position per Russell a Singapore | Antonelli è super deludono ancora le Ferrari | La griglia di partenza

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non mi aspetto miracoli”, aveva dichiarato Charles Leclerc nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia del weekend di Singapore in Formula 1. E infatti non ne sono arrivati: le Ferrari deludono ancora ed Hamilton e Leclerc chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto le qualifiche del sabato. In pole position un super George Russell, che chiude in prima posizione con la sua Mercedes e ottiene la sua seconda pole position stagionale dopo quella in Canada (in quel caso arrivò anche l’unica vittoria stagionale del pilota britannico). In seconda posizione la RedBull di Max Verstappen, mentre al terzo c’è il leader del mondiale Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

f1 pole position per russell a singapore antonelli 232 super deludono ancora le ferrari la griglia di partenza

© Ilfattoquotidiano.it - F1, pole position per Russell a Singapore: Antonelli è super, deludono ancora le Ferrari | La griglia di partenza

In questa notizia si parla di: pole - position

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Tognozzi Juventus, ritorno di fiamma per l’ex dirigente bianconero? Tuttosport assicura: «È in pole position». Le ultime

Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2025: Marc Marquez in pole position, 11° Bagnaia

f1 pole position russellF1 | Pole di classe per Russell a Singapore: Verstappen secondo davanti a Piastri - Il pilota della Mercedes è apparso in ottima forma, giocandosi il tutto per tutto e conquistando una Pole brillante c ... Da f1grandprix.motorionline.com

f1 pole position russellF1 | Russell in pole a Singapore: “Ieri giornata impegnativa, abbiamo reagito con un grande risultato” - Sulla pista cittadina di Marina Bay la scuderia della Stella regola la concorrenza regalandosi la pole position con l ... Lo riporta f1grandprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Pole Position Russell