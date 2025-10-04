F1 pole e record a Singapore per Russell Super Antonelli quarto male le Ferrari

Questo finale di stagione del mondiale di Formula 1 si conferma come uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Dopo una battaglia giocata sul filo dei centesimi di secondo, ad aggiudicarsi la pole position del Gran Premio di Singapore è stato l’inglese George Russell, che ha abbassato per due volte il record del tracciato di Marina Bay. A partire al suo fianco in prima fila, il redivivo Max Verstappen che, dopo una serie di risultati positivi, non esclude del tutto la possibilità di vincere in rimonta il titolo piloti. Qualifiche molto interessanti per Kimi Antonelli, che partirà a fianco di Oscar Piastri in seconda fila mentre sessione complicata per le due Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

