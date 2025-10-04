F1 pole e record a Singapore per Russell Super Antonelli quarto male le Ferrari
Questo finale di stagione del mondiale di Formula 1 si conferma come uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Dopo una battaglia giocata sul filo dei centesimi di secondo, ad aggiudicarsi la pole position del Gran Premio di Singapore è stato l’inglese George Russell, che ha abbassato per due volte il record del tracciato di Marina Bay. A partire al suo fianco in prima fila, il redivivo Max Verstappen che, dopo una serie di risultati positivi, non esclude del tutto la possibilità di vincere in rimonta il titolo piloti. Qualifiche molto interessanti per Kimi Antonelli, che partirà a fianco di Oscar Piastri in seconda fila mentre sessione complicata per le due Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pole - record
Piastri alieno a Spa: pole Sprint e record davanti a Verstappen e Norris. Disastro Hamilton e Mercedes
Pole con record di Norris a Spa davanti a Piastri e Leclerc. Altro disastro Hamilton: 16°
Lando Norris in pole a Spa con il record: Lewis Hamilton (16°) ancora disastroso, Leclerc terzo
#MotoGP Dopo la pole e il record di pista, Marco #Bezzecchi vince la gara #Sprint dell'#IndonesianGP davanti ad Aldeguer Foto Ansa - X Vai su X
I risultati della #Superpole del GP di Aragon Pole position e record della pista per Nicolò Bulega official ?Scopri la classifica nell'articolo A cura di Simone Massari - facebook.com Vai su Facebook
F1, pole e record a Singapore per Russell. Super Antonelli quarto, male le Ferrari - L'inglese della Mercedes si porta a casa la pole ed il record del tracciato di Marina Bay in una qualifica estremamente serrata. Secondo ilgiornale.it
F1, Gp di Singapore: pole position di Russell (Mercedes), quarto Antonelli, male le Ferrari - Il pilota inglese della Mercedes conquista la prima posizione con record della pista a Singapore. Segnala msn.com