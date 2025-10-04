Oggi, sabato 4 ottobre, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Singapore, diciottesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position. Su una pista come quella asiatica la conquista della p.1 sarà di capitale importante, viste le difficoltà nel superare in gara. Massimizzare la prestazione nel giro secco sarà fondamentale per il peso della track-position. A questo proposito, la Ferrari spera di trovare la quadra in vista del time-attack, dopo un day-1 molto complicato per la scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Singapore 2025: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8