Un avviso ai naviganti. Max Verstappen non è solito mandarle a dire e l’ha confermato anche oggi al termine delle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Il pilota della Red Bull ha concluso al secondo posto il time-attack, nel giorno della pole-position del britannico George Russell (Mercedes). Terzo crono della McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del campionato. Verstappen aveva ben chiaro l’obiettivo p.1 e riteneva di averne le possibilità. Nel suo ultimo tentativo stava spingendo per migliorare, ma in chiusura del suo giro, a suo avviso, è stato disturbato da una macchina: “ È un peccato aver commesso quell’errore alla fine, ma è quello che succede quando c’è una vettura davanti a te di soli due secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Ho commesso un errore perché avevo una vettura davanti, me ne ricorderò…”