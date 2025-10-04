F1 Max Verstappen anticipa Piastri nelle FP3 di Singapore Antonelli e Norris in top 5 indietro le Ferrari
Si conclude con la migliore prestazione di Max Verstappen la terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, al termine di una sessione confusa, l’olandese ha siglato con gomma rossa il crono di 1:30.148, ritagliandosi un ruolo da protagonista nella qualifica delle 15 che si prospetta molto equilibrata. Seconda piazza, a soli 17 millesimi, per il leader del Mondiali Oscar Piastri, sempre nelle prime posizione durante tutto il turno. L’australiano ha anticipato le due Mercedes, nettamente in ripresa rispetto ad un venerdì opaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
