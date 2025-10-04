F1 Lewis Hamilton sotto investigazione a Singapore | possibile penalità in griglia?
Dopo Charles Leclerc ieri, anche Lewis Hamilton finisce sotto investigazione in occasione delle prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco era riuscito a salvarsi con una multa per la squadra, mentre il britannico della Ferrari rischia una penalità da scontare in griglia a Marina Bay. Il sette volte campione del mondo si è reso protagonista di un’ingenuità abbastanza grave che rischia di compromettere il suo weekend, a maggior ragione su un circuito cittadino in cui non è così facile effettuare dei sorpassi in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lewis - hamilton
Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Yamal festeggia i 18 anni in una villa segreta da 40.000 euro a settimana e con Lewis Hamilton (LOOK)
Lewis Hamilton e la meditazione: «È solo quando ti prendi il tempo per fare spazio nella mente e metterti in ascolto che sai dove vuoi andare, e non ti perdi nei periodi più difficili»
Lewis Hamilton: “A volte stai seguendo qualcuno [in pista] e senti un odore terribile e pensi: ‘Qualcuno davanti a te ha sicuramente scoreggiato’. Mi è successo tantissime volte...”. Carlos Sainz: “A meno che tu non sia a Las Vegas e non senta odore di mari*** - facebook.com Vai su Facebook
È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, era vegano. Ora, visto che l’essere vegano per un cane non è una scelta del cane dobbiamo dire due parole sull’umanizzazione degli animali - X Vai su X
Morte Roscoe, Hamilton sotto accusa: il gesto di Vasseur, il silenzio di Leclerc e Chinchero contro gli haters - Spiccano in casa Ferrari il gesto di Vasseur e il silenzio social di Leclerc. Secondo sport.virgilio.it
Ferrari F1 2025 sotto accusa: Palmer svela il vero problema della Rossa - Ferrari F1 – La stagione 2025 di Ferrari si sta rivelando una montagna russa di delusioni e speranze mancate. Lo riporta newsf1.it