Dopo Charles Leclerc ieri, anche Lewis Hamilton finisce sotto investigazione in occasione delle prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco era riuscito a salvarsi con una multa per la squadra, mentre il britannico della Ferrari rischia una penalità da scontare in griglia a Marina Bay. Il sette volte campione del mondo si è reso protagonista di un’ingenuità abbastanza grave che rischia di compromettere il suo weekend, a maggior ragione su un circuito cittadino in cui non è così facile effettuare dei sorpassi in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton sotto investigazione a Singapore: possibile penalità in griglia?