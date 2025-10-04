F1 Lando Norris | Red Bull si lamenta sempre devo cercare di guadagnare più punti possibile
Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, oggi alla guida di una Mercedes sorprendentemente veloce ed efficace, ha stampato il crono di 1:29.158, anticipando tutti gli avversari ed ottenendo così la settima partenza al palo della sua carriera. Seconda piazza per Max Verstappen che paga 182 millesimi dalla migliore prestazione. Terza posizione per la McLaren di Oscar Piastri (+0.366) oggi non particolarmente incisivo nelle qualifiche. Quarto posto per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it
