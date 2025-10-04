F1 Lando Norris | Red Bull si lamenta sempre devo cercare di guadagnare più punti possibile

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, oggi alla guida di una Mercedes sorprendentemente veloce ed efficace, ha stampato il crono di 1:29.158, anticipando tutti gli avversari ed ottenendo così la settima partenza al palo della sua carriera. Seconda piazza per Max Verstappen che paga 182 millesimi dalla migliore prestazione. Terza posizione per la McLaren di Oscar Piastri (+0.366) oggi non particolarmente incisivo nelle qualifiche. Quarto posto per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 lando norris red bull si lamenta sempre devo cercare di guadagnare pi249 punti possibile

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Red Bull si lamenta sempre, devo cercare di guadagnare più punti possibile”

In questa notizia si parla di: lando - norris

F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”

F1, Lando Norris: “Speravo in un po’ di lotta tra i primi due, ma la Red Bull era troppo veloce sul dritto”

Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa

f1 lando norris redF1, Lando Norris: “Red Bull si lamenta sempre, devo cercare di guadagnare più punti possibile” - Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Segnala oasport.it

f1 lando norris redF1, Lando Norris: “Giornata difficile, ci sono troppi aspetti da migliorare” - È stato Oscar Piastri il pilota più veloce al termine della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Red