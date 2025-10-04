Un sabato da incubo per la Williams a Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. C’erano delle aspettative nel time-attack sul circuito cittadino di Marina Bay. Le due monoposto guidate dallo spagnolo Carlos Sainz e dall’anglo-thailandese Alexander Albon avevano mostrato un potenziale interessante nel corso delle libere, ma i riscontri non si sono confermati. Albon aveva concluso in dodicesima piazza e Sainz in tredicesima, non centrando l’accesso alla Q3 che entrambi i piloti pensavano fosse alla portata. Nelle ore successive è arrivata una doccia fredda. Dopo le ispezioni delle due monoposto da parte della FIA, è stata riscontrata un’irregolarità legata al flap mobile dell’ala posteriore, quella che si apre quando viene azionato il Drag Reduction System, più comunemente noto DRS. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la nuova griglia di partenza del GP di Singapore: Williams squalificate a Marina Bay