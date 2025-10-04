F1 GP Singapore | highlights qualifiche Russell centra la pole con un super giro

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un autentico capolavoro, George Russell sorprende tutti e piazza la sua Mercedes in pole position nelle qualifiche del Gp di Singapore. Nel suo primo giro lanciato nel Q3, il pilota britannico colpisce il muro, ma riesce comunque a centrare il miglior tempo, stabilendo anche il record della pista. Con lui in prima fila partirà Max Verstappen, mentre dietro di loro ci saranno Oscar Piastri e Kimi Antonelli, autore di un'ottima sessione. Indietro le Ferrari, con Hamilton che partirà sesto e con Leclerc subito dietro in settima posizione. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

f1 gp singapore highlights qualifiche russell centra la pole con un super giro

© Gazzetta.it - F1, GP Singapore: highlights qualifiche. Russell centra la pole con un super giro

In questa notizia si parla di: singapore - highlights

f1 gp singapore highlightsF1, GP Singapore: gli highlights delle qualifiche - George Russell ha ottenuto la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1 che si corre domani sul circuito di Marina Bay. Secondo sport.sky.it

f1 gp singapore highlightsF1, GP Singapore 2025: guarda gli highlights delle prove libere - Con il tempo di 1'30"714, Oscar Piastri su McLaren è stato il più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Singapore. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Singapore Highlights