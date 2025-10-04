F1 GP Singapore | highlights qualifiche Russell centra la pole con un super giro

Con un autentico capolavoro, George Russell sorprende tutti e piazza la sua Mercedes in pole position nelle qualifiche del Gp di Singapore. Nel suo primo giro lanciato nel Q3, il pilota britannico colpisce il muro, ma riesce comunque a centrare il miglior tempo, stabilendo anche il record della pista. Con lui in prima fila partirà Max Verstappen, mentre dietro di loro ci saranno Oscar Piastri e Kimi Antonelli, autore di un'ottima sessione. Indietro le Ferrari, con Hamilton che partirà sesto e con Leclerc subito dietro in settima posizione. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

