F1 Gp Singapore 2025 | pole Russell davanti a Verstappen e Piastri
Magia di George Russell a Singapore. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1’29?158, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri, staccati rispettivamente 182 e 366 millesimi. In seconda fila anche l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, a 379 millesimi dal compagno di squadra. Indietro le Ferrari: Lewis Hamilton si è piazzato sesto, a oltre mezzo secondo (+0?530) da Russell, davanti all’altra rossa di Charles Leclerc, a 626 millesimi dal poleman. Quinto posto per l’altra McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: singapore - pole
F1, GP Singapore 2025. I “soliti tre” pronti a lottare per la pole, Ferrari vuol scacciare l’incubo anonimato
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: tutto pronto per la Q3! Tanti piloti che possono fare la pole!
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: super-pole di Russell su Verstappen! 4° Antonelli davanti a Norris e alle Ferrari
Verstappen: "Lottare per la pole? Difficile dirlo" Le parole del campione olandese dopo le libere a Singapore - facebook.com Vai su Facebook
Leclerc dopo le libere del GP Singapore: "Pole? Obiettivo è qualificarci bene" #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Leclerc #Ferrari - X Vai su X
F1 diretta qualifiche Gp Singapore: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE - Dopo le prove libere si torna in pista sul circuito cittadino per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio. Secondo corrieredellosport.it
F1 GP Singapore | Leclerc in quarta fila: “Non so più cosa dire, macchina troppo difficile” - Nelle qualifiche di Singapore, il pilota della Ferrari ha chiuso in settima posizione, con una vettura che, come visto negli on board della Q3, è veramente pess ... Segnala f1grandprix.motorionline.com