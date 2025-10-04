F1 Gp Singapore 2025 | pole Russell davanti a Verstappen e Piastri

Magia di George Russell a Singapore. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1’29?158, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri, staccati rispettivamente 182 e 366 millesimi. In seconda fila anche l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, a 379 millesimi dal compagno di squadra. Indietro le Ferrari: Lewis Hamilton si è piazzato sesto, a oltre mezzo secondo (+0?530) da Russell, davanti all’altra rossa di Charles Leclerc, a 626 millesimi dal poleman. Quinto posto per l’altra McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 Leggi su Lapresse.it

